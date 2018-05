MADSS, la seconda edizione del convegno su danza e medicia riabilitativa sabato 12 al Teatro delle Arti.

Sabato 12 maggio, con inizio alle ore 9.30, prenderà il via la quinta edizione del “MADSS (Medicina, Arte, Danza, Spettacolo, Scienza), la danza incontra la medicina riabilitativa”, evento che coniuga perfettamente le discipline artistiche con la scienza.

Le organizzatrici, Annamaria Salzano e fabiana Camuso insieme ai Direttori artistici Amalia Salzano e Pina Testa,, hanno scelto come location un palcoscenico, quello del Teatro delle Arti di Salerno, sulle cui tavole si susseguono da anni vari eventi artistici legati alla danza, per dare continuità alla particolare, e già tanto apprezzata formula dell’alternanza tra le relazioni scientifiche specialistiche sulla riabilitazione dei danzatori e le performances degli artisti ospiti. Spettacolo e cultura, quindi, fusi in una giornata di studi che regalerà anche momenti di vera emozione.

Ad aprire il Convegno, la Lectio Magistralis sulle patologie della colonna dei danzatori a cura del Professor FOAD AODI, Medico Specialista in Fisiatria, Ortopedia, Traumatologia e Mesoterapia antalgica, Fondatore e presidente dell’AMSI (Associazione dei Medici di origine Straniera in Italia), delle CO-MAI (Comunità del Mondo Arabo in Italia), e del movimento apartitico, internazionale e trasversale “Uniti per unire”.

Tra i vari argomenti che saranno poi affrontati nel corso del convegno, la presentazione, in equipe multidisciplinare, di uno studio pilota sull’Anterizzazione Posturale dei danzatori, con un attento focus sulla causa di questa distonia posturale, l’effetto sulla tecnica di danza e la proposta terapeutica con le conclusioni dello studio effettuato su 14 danzatori selezionati in varie scuole di danza del territorio. Si passerà poi ad analizzare l’atletica nella danza, le patologie legate al piede del danzatore e relative proposte terapeutiche ed il metabolismo del danzatore.

Al termine della fase convegnistica, , alle ore 15.00, prenderà il via sul palcoscenico un interessante incontro-dibattito cui parteciperanno i relatori scientifici e Maria Luisa Buzzi, Direttore di Danza&Danza, Laura Comi, Direttore del Teatro dell’Opera di Roma, Giuseppe Picone, Etoile Internazionale e Direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo, Daniele Cipriani, fondatore della Daniele Cipriani Entertainment, Pina Testa, Etoile nazionale e Direttrice del Professional Ballet e Gabriella Stazio, Coreografa e Direttore Artistico di Movimento Danza.

In conclusione, Gran Galà, con la consegna dei Premi Madss per la carriera nella danza e nel teatro, per la critica giornalistica e per i giovani talenti.

L’evento è accreditato dal Ministero della Salute Agenas e rilascia 10 crediti formativi ECM per tutte le professioni sanitarie.

MADSS gode del patrocinio dell’Università di Medicina Federico II, Università degli studi di PalerMo Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Spalato, Facoltà di Kinesiologia