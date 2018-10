L’Obesity Day alla Clinica Salus di Battipaglia.

“Obesity Day” questo il nome dell’evento che si è tenuto il 26 Ottobre, presso il Centro Congressi della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia.

L’Obesity Day è ormai alla sua terza edizione, “giornata per il paziente” dedicata all’obesità e al sovrappeso promossa ed organizzata dagli specialisti del team multidisciplinare per la cura dell’obesità diretto dal Dr. Ugo Bardi responsabile del Reparto di Chirurgia generale e Videolaparoscopica avanzata della Clinica Salus.

L’incontro ha visto gremita la sala congressi della Clinica Salus dove sono stati protagonisti i pazienti non solo ex obesi che hanno portato la loro esperienza diretta ma anche pazienti obesi che avevano dubbi e perplessità circa i metodi e le modalità utilizzare per intervenire su questa patologia.

L’Obesity Day non è quindi solo una giornata di divulgazione scientifica ma è un appuntamento ormai annuale che mira a far conoscere lo stigma correlato all’obesità. L’evento vuole affrontare lo stigma sull’obesità per puntare ad aumentare la consapevolezza dell’impatto dello stigma sul peso e di cosa si può fare al riguardo, per migliorare la qualità di vita delle persone.

“L’Obesity Day nasce con la voglia da parte della “Casa di Cura Salus” non solo di aumentare il coinvolgimento delle Istituzioni, dei medici, delle persone e dei media e incoraggiare l’impegno a considerare la gravità clinica che l’obesità rappresenta ma anche per aiutare le persone a superare le barriere che sorgono a causa dello stigma legato all’obesità, che può impedire loro di ottenere il trattamento medico ottimale di cui hanno bisogno – continua il Dott. Coriglioni, amministratore delegato della “Casa di Cura Salus” di Battipaglia – Purtroppo chi ricorre alle nostre prestazioni lo fa per risolvere un problema di salute quello che cerchiamo di fare è di “curare” il paziente anche sull’aspetto psicologico, facendolo sentire come a casa.”

“Quest’evento arrivato ormai alla sua terza edizione vuole rendere protagonista chi è rimasto per troppo tempo sofferente, nascosto in silenzio. Troppo spesso chi soffre di questa patologia tende a nascondersi, noi invece vogliamo lanciare il messaggio che l’obesità si può curare come altre patologie. Tutti noi del team multidisciplinare di chirurgia bariatrica della Clinica Salus abbiamo risposto a tutte le dei tanti pazienti che numerosi ci hanno esposto le loro perplessità dando loro le esatte spiegazioni sugli interventi possibili” così dichiara il Dr. Bardi.