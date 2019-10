INVITO CONGRESSO NAZIONALE SCIENTIFICO DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA ITALIANI

Caro collega,

dall’16 al 19 ottobre si terrà a Paestum (SA) il 13° congresso scientifico nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). L’evento, dal titolo Il mio pediatra…uno di famiglia!, vede la partecipazione di oltre 1.000 medici che si riuniscono per discutere temi di grande attualità e interesse sia scientifico che politico-sociale.

La conferenza stampa ufficiale si svolgerà in sede congressuale il 16 ottobre alle 11.30. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della pediatria di famiglia nel nostro Paese con i vertici istituzionali della Federazione. Verrà inoltre presentato un nuovo progetto, educazionale e di ricerca, della FIMP dedicato ai bambini colpiti da gravi malattie rare.

Per l’incontro, e per tutta la durata del Congresso sarà operativa e a disposizione una sala stampa. Ti contatteremo nei prossimi giorni per confermare la tua partecipazione e per poter organizzare al meglio la trasferta.

Nella speranza che gli impegni ti consentano di partecipare, siamo a disposizione per ogni informazione.

Con i più cordiali saluti

Intermedia

Ufficio Stampa FIMP

intermedia@intermedianews.it

Tel. 030-226105; 3487637832