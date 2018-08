Incidente motociclistico in via Benedetto Croce, bollettino medico.

In merito alle condizioni di salute della ragazza coinvolta nell’incidente motociclistico in via Benedetto Croce, considerate le notizie apparse che amplificano la gravità delle condizioni di salute, la famiglia ha chiesto di diffondere un bollettino medico per fare chiarezza. la ragazza, infatti, a parte l’intervento alla gamba, sta abbastanza bene.

La paziente allo stato attuale risulta essere vigile, orientata e clinicamente stabile. La degenza presso il reparto di ortotraumatologia diretto dal dottor Nicola Capuano è dovuta al normale decorso post operatorio che devono seguire i pazienti soggetti a trauma a dinamica maggiore.