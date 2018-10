I Love Ricci, lunedì 8 alla Farmacia Sant’Anna di Bellizzi.

I Love Ricci è l’evento che animerà la Farmacia Sant’Anna di Bellizzi lunedì 8 ottobre. Organizzato in collaborazione con Phyto, I Love Ricci trasformerà la farmacia in un salone di benessere e bellezza del capello. L’appuntamento è ovviamente dedicato a tutte le ricce, che avranno l’opportunità di seguire un vero e proprio percorso che darà nuova luce e brillantezza alla loro chioma. Con un finale a sorpresa che lascerà senza fiato.

BENESSERE, BELLEZZA E CHARME

L’evento si terrà dalle 15:00 alle 20:00, con una serie di appuntamenti prefissati. Ciascuna partecipante riceverà una triplice consulenza specializzata, svolta da tre professioniste del settore.

1° STEP – Il check per scoprire lo stato di salute del capello

Il primo step sarà rappresentato dal check gratuito del capello. Una delle dottoresse specializzate, grazie ad un apposito macchinario, effettuerà un esame sullo stato di salute del capello e del cuoio capelluto. In questo modo, si avrà la possibilità di verificare una serie di aspetti e problematiche: dal livello di idratazione alla quantità di sebo, dalla perdita di volume e brillantezza al diradamento, fino ad evidenziare l’eventuale presenza di dermatiti e irritazioni.

2° STEP – Quali prodotti scegliere? I consigli della consulente Phyto

Constatato lo stato di salute dei capelli, il passo successivo è rappresentato dall’individuazione dei prodotti più adatti alle proprie esigenze. Una consulente specializzata Phyto sarà presente per mostrare alle clienti i benefici e le proprietà dei fantastici prodotti Phyto. Con il lancio di Phyto Specific, l’azienda francese ha voluto inserire sul mercato una linea destinata prettamente ai capelli ricci. In oltre mezzo secolo di attività, il brand è oggi un punto di riferimento del comparto tricologico. È per questo che sempre più persone scelgono di affidarsi alla naturalezza e all’efficacia dei prodotti Phyto.

3° STEP – Un’acconciatura personalizzata, firmata Francesca Beyouty

Il terzo ed ultimo passo conduce le clienti nel fantastico mondo di Francesca Beyouty Ragone. Dopo i quattro appuntamenti che hanno caratterizzato i mesi di aprile e maggio, la famosissima e bravissima lookmaker torna alla Farmacia Sant’Anna di Bellizzi. Come racconta il sito ufficiale www.beyouty.me, Francesca è una vera artista del look. Un concetto di bellezza che si spinge anche oltre l’aspetto visivo, in grado di “creare una storia d’amore tra la tua anima e la tua bellezza esteriore”. Le clienti avranno la possibilità di ricevere i preziosi consigli di Francesca Beyouty sulla propria immagine. Ma c’è di più! Da professionista della bellezza a 360°, Francesca darà il proprio tocco di charme dedicando una pettinatura personalizzata ad ogni partecipante all’evento. Un’occasione unica per lasciarsi coccolare dalle mani di una delle lookmaker più apprezzate in tutto il mondo (leggi qui).

PRENOTA SUBITO!

Non perdere la possibilità di partecipare all’evento I Love Ricci. Prenota subito il tuo percorso di benessere e bellezza del capello. Puoi farlo tramite la pagina Facebook “Farmacia Sant’Anna”, telefonando al numero 0828/355949 o tramite il sito www.santannafarmacie.it.