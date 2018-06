Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, strutture trasfusionali Asl in apertura prolungata.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebre il 14 giugno 2018, le strutture trasfusionali dell’Asl Salerno organizzano una apertura straordinaria prolungata, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per accogliere quanti vorranno donare sangue in modo volontario, anonimo e gratuito.

Inoltre sono previste alcune iniziative aggiuntive:

P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore: domenica 17.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con l’AVIS di Angri;

P.O. “S.Maria della Speranza” di Battipaglia: domenica 17.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con la Fratres Battipaglia;

P.O. “M.SS.Adddolorata” di Eboli: domenica 17.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con l’AVIS di Giungano;

P.O. “L.Curto” di Polla: giovedì 14.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con le AVIS Campane a Pertosa (piazzale delle grotte di Pertosa –Auletta), per tutti i donatori sono previste una visita in grotta con biglietto di ingresso scontato del 50% e una consumazione al bar.

P.O. “S.Luca” di Vallo della Lucania: giovedì 14.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con l’Associazione Donatori Volontari del Cilento ( DVC);

P.O. “Dell’Immacolata” di Sapri: giovedì 14.06.18 – raccolta straordinaria in collaborazione con l’Associazione Donatori Volontari del Cilento (DVC).

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno di nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

Anche in Italia si organizzano centinaia di eventi, disseminati su tutto il territorio nazionale, per ringraziare i donatori e sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del dono e degli stili di vita sani.