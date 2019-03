Giornata del sonno, venerdì 15 controlli a cura dello studio Innamorato di Teggiano.

Il fastidioso sintomo del russamento, inteso frequentemente come semplice manifestazione rumorosa durante il sonno, rappresenta, in molti casi, solo la punta dell’iceberg di un fenomeno più complesso che non può e non deve essere sottovalutato, visto che è presente nella maggioranza dei soggetti affetti da Sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno.

Alla luce di questa considerazione, per esempio, un semplice screening generalizzato sulla popolazione dei russatori abituali potrebbe essere utile per individuare i pazienti affetti da Sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno.

Poiché è appurato che la mancanza di un sonno profondo e ristoratore comporta conseguenze quali sonnolenza diurna, rallentamento psicomotorio, diminuzione della concentrazione fino a una maggiore possibilità di infarto, aritmie cardiache e ipertensione polmonare, si capisce bene come la frammentazione del sonno non debba essere affatto sottovalutata.

È per questo che lo Studio Dentistico Innamorato di Teggiano ha aderito alla Campagna “Allarme apnee notturne” promossa dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), grazie alla quale, dal 15 al 22 marzo, i cittadini potranno recarsi presso lo Studio Innamorato per ricevere corrette informazioni e per prendere parte a una vera e propria campagna di screening per l’individuazione della Sindrome dell’apnea .Per prenotare un controllo presso lo Studio Dentistico Innamorato, basta telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0975 587242 (Studio di Teggiano) e 0975 72542 (Studio di Silla di Sassano).