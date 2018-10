Giornata del Benessere del Bambino, domenica 28 a Pagani.

Visto il favorevole successo delle scorse edizioni dell’iniziativa, lo Studio Associato THE ORGANISM “Antonio Talluto” , con il patrocinio del Comune di Pagani e dell’ASL Salerno e la collaborazione della Farmacia Violante, apre anche quest’anno le porte dei suoi ambulatori per la terza edizione della GIORNATA DEL BENESSERE DEL BAMBINO, un open day attraverso cui i professionisti che lavorano nel team dello studio offrono gratuitamente la propria professionalità alla cittadinanza per uno screening di tutti i bambini del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 Ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30.

Saranno presenti il Dr.Salvatore Cirillo per la diagnosi oculistica, il Dott.Giuseppe Ferraioli per la valutazione visuo-posturale, la Dott.ssa Maria Tagliamonte per l’ambito psicologico, la Dott.ssa Monica Marro per il controllo alimentare e il Dr. Aristide Tortora per l’analisi odontoiatrica.

E’ possibile prenotare il proprio consulto chiamando i numeri 081.5152334 – 3921873914.