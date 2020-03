Forza Ruggi! Il sostegno dell’associazione Andare Avanti.

“Il management del Ruggi ha avviato, sul sito dell’azienda ospedaliera, una raccolta fondi che -sottolineano- va accompagnata e rilanciata. Se ogni salernitano, ed i residenti sono circa 150 mila, desse 2 euro si raggiungerebbe una cifra importante. Ed anche dalla Provincia potrebbe arrivare un segnale significativo”.

“Il Ruggi ha avviato – ricordano – la raccolta per l’emergenza coronavirus ed i fondi potrebbero servire per mascherine, per ogni utile dispositivo e per potenziare i posti di terapia intensiva”.

“Ci affidiamo alla professionalità dei manager per finalizzare le risorse verso la direzione piu funzionale al governo della emergenza” concludono Amatruda e Mammone.

“Sosteniamo il Ruggi di Salerno. Medici ed infermieri stanno garantendo un lavoro straordinario, vanno sostenuti con ogni mezzo”. Così il giornalista Gaetano Amatruda e l’avvocato Fabio Mammone a nome dell’Associazione ‘Andare Avanti’ lanciano una iniziativa in sostegno dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.