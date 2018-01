Emergenza Tac, Ruggi smentisce.

In relazione ad alcuni articoli apparsi sui quotidiani odierni, la Direzione Strategica dell’ A.O.U. Ruggi smentisce nella maniera più assoluta di essere stati nella impossibilità di eseguire esami TC in urgenza nei giorni scorsi. Il dipartimento di diagnostica per immagini della AOU con le UOC di Radiologia e la UOC Neuroradiologia possiede 2 TC (più una terza in Radioterapia) e mai si è nelle condizioni di non poter eseguire TC urgenti.

Il numero di Tac quotidianamente eseguite nel Dipartimento di Diagnostica per immagini in elezione ed in urgenza è elevatissimo, e certi articoli provocano profonda amarezza rispetto alla mole di lavoro svolto con passione, competenza e sacrificio da tanti professionisti sanitari.