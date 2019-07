Emergenza sangue, appello Avis Salerno: prima di partire dona.

*PRIMA DI ANDARE IN VACANZA VIENI A DONARE IL SANGUE PER CHI NON PUO’ VIVERE SENZA QUESTO BENE INSOSTITUIBILE*

Unità di Raccolta odv di Salerno in via Pio XI n.1 e’ aperta il sabato e la domenica dalle ore 7.45 alle ore 10.30

“INVITA ANCHE UN TUO AMICO/A A COMPIERE QUESTO GESTO DI VERO ALTRUISMO” SALVA UNA VITA

L’ Avis DI SALERNO PUO’ EFFETTUARE RACCOLTE DI SANGUE ANCHE SUI POSTI DI LAVORO( caserme militari, industrie,centri commerciali, ecc.) CON LE PROPRIE AUTOEMOTECHE AUTORIZZATE DALLA REGIONE CAMPANIA

PER EVENTUALI CONTATTI TELEFONARE AL N. 3381668683

con la donazione del sangue potrai controllare il tuo stato di salute con le analisi che ti saranno inviate a casa