Ematologia di Pagani. Una piattaforma web per collegare ematologi, specialisti, medici di base, e pazienti.

Una piattaforma web al servizio dei pazienti dell’Ematologia dell’ospedale di Pagani, per mettere in contatto diretto ematologi, specialisti, medici di base e ammalati. Grazie a questa importante applicazione tutti i pazienti ematologici in cura presso la struttura potranno fruire di una nuova modalità di condivisione e consultazione fra i medici che lo hanno in cura e con il proprio medico di famiglia.

Il progetto è stato fortemente voluto dal dr. Catello Califano, direttore dell’unità operativa complessa di Ematologia dell’ospedale ‘Andrea Tortora’ di Pagani, ed ha già ricevuto l’adesione di numerosi medici di medicina generale e di molte associazioni di volontariato che operano a sostegno della struttura.

L’utilizzo della piattaforma, che assume una particolare importanza in questo periodo di emergenza epidemiologica, permetterà ai pazienti ematologici di ricevere assistenza dal proprio domicilio, senza essere costretti a recarsi fisicamente in ospedale, limitando tale eventualità solamente ai casi di stretta necessità.

La nuova applicazione permette di mettere in contatto diretto e immediato l’ammalato sia con gli ematologi, che con gli specialisti coinvolti nel percorso di cura, e con il medici di base, ricevendo da loro risposte, risultati e indicazioni terapeutiche direttamente a casa, evitando i disagi degli spostamenti per raggiungere gli ospedali e delle attese.

Essa consente, inoltre, a ematologi, specialisti e medici di medicina generale di mettersi in relazione fra loro, per condividere aspetti ed elementi della storia clinica del paziente, accedere ai dati, ed interfacciarsi per i consulti necessari all’individuazione del percorso diagnostico-terapeutico migliore per l’ammalato.

Sono previste varie modalità di contatto: dalla video conferenza alla posta elettronica con indirizzo dedicato, fino ad arrivare a veri e propri strumenti della telemedicina, per l’invio di referti e risposte particolari.

L’utilizzo della piattaforma, oltre ad migliorare le liste di attesa, consentirà ai medici di evitare gli accessi impropri alla struttura ed alle prestazioni, grazie alla visione di esami e referti on line ad alla possibilità di interagire direttamente con paziente e medico di famiglia. Ciò consente di liberare le risorse necessarie a soddisfare un numero maggiore di pazienti bisognosi di assistenza, per i quali l’Ematologia di Pagani è diventata prezioso punto di riferimento.