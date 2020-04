Coronavirus, tamponi processati anche all’Ospedale di Eboli.

La Direzione dell’ASL Salerno comunica che da ieri 01 aprile i tamponi per la verifica del contagio da Coronavirus vengono processati anche presso il laboratorio dell’ospedale di Eboli.

Salgono così a due i centri autorizzati dalla Regione per l’analisi dei tamponi in provincia di Salerno, con il Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale di Eboli che si aggiunge a quello già attivo del “Ruggi” di Salerno.

In questo modo la lavorazione quotidiana dei tamponi per il Covid-19 subirà un’accelerazione e permetterà di fornire risposte più celeri ai pazienti in attesa del risultato.