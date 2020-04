Coronavirus, solo 3 positivi ai test rapidi tra il personale del Ruggi.

Sono decisamente tranquillizanti i risultati dello screening di massa effettuato sul personale del Ruggi. Complessivamente sono stati effettuati 243 test ai sanitari dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – di cui 235 hanno dato esito negativo, 5 non validi e 3 positivi, per i quali oggi si dovrebbero avere le risposte dall’analisi dei tamponi. Come prevede la procedura per questi casi, i sanitari dovranno sottoporsi al tampone faringeo per confermare l’esito del test. I kit analitici rapidi rilevano la presenza di anticorpi contro il covid-19 (IgM e IgG). Sulle verifiche ai medici e ai paramedici, la Cgil chiede all’Asl e all’azienda ospedaliera universitaria di conoscere gli esiti di tutti i prelievi fatti finora.

