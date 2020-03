Coronavirus, raccolta fondi per respiratori polmonari. Intensificare pneumologia per decongestionare le terapie intensive.

Il Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia (SIP) si mobilita per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Si chiama “Sosteniamo chi resiste, per vincere” la raccolta fondi destinati all’acquisto di apparecchiature per la ventilazione non invasiva a favore delle Unità Operative di Pneumologia di tutta Italia, spesso non sufficientemente attrezzate per combattere il Covid-19, e che

potrebbero invece contribuire sensibilmente a ridurre il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

La nuova infezione da Coronavirus, che si sta rapidamente estendendo in tutto il nostro Paese, colpisce le vie aeree e può provocare quadri clinici di grave insufficienza respiratoria, che richiedono supporto ventilatorio meccanico e ricovero in unità di terapia intensiva.

Ebbene, le Unità Operative di Pneumologia sono in grado di ridurre il numero di assistiti che grava sulle terapie intensive, evitandone l’accesso o accelerandone la dimissione, attraverso attività di ventilazione non invasiva e di monitoraggio delle funzioni vitali, anche di pazienti non infettati dal virus.

“’Sosteniamo chi resiste, per vincere’: è questo l’appello che lanciamo a tutti i cittadini per raccogliere fondi a sostegno delle Unità Operative di pneumologia, per accrescere la loro capacità di risposta all’emergenza Coronavirus”, dichiara Mario Polverino, Presidente del Centro Studi SIP. Polverino chiarisce anche che Il Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia, Ente di Ricerca Riconosciuto ai sensi della L266/2005, art.1, c.3, COD. FISCALE 13408190158, consente la completa deducibilità delle erogazioni liberali ricevute.

“Parallelamente, il Comitato Scientifico del Centro Studi SIP si attiverà per fornire formazione online e coordinamento agli Pneumologi territoriali, per la gestione domiciliare dei casi più lievi”.

Le donazioni – che saranno versate alla Protezione Civile e vincolate all’acquisto di

apparecchiature per la ventilazione non invasiva per unità di Pneumologia – possono

essere effettuate attraverso il Conto Corrente dedicato, all’IBAN IT14A0306909606100000061296, con la causale: “Sosteniamo chi resiste, per

vincere”.

Naturalmente il numero di Unità che potrà beneficiare delle donazioni sarà commisurato all’entità dei fondi raccolti.