Coronavirus, raccolta fondi Lions Salerno Minerva.

L’emergenza Covid-19 sta mettendo in ginocchio il sistema sanitario nazionale soprattutto per la mancanza di DPI (dispositivi di protezione individuali) per il personale medico.

Il Lions Club Branch Salerno Minerva in piena attuazione del codice Etico Lions secondo il quale un Lion deve “Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro. “ ha deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare il Paese in questa particolare situazione di emergenza.

Il motto del nostro club è “ars industria sapientia” e quindi abbiamo coinvolto rivenditori di materiali edili, aziende tessili, sartorie artigianali, affinchè possiamo insieme fare “filiera” e produrre qualcosa per la nostra comunità.

Whatever it takes.

Di seguito il link per partecipare e diffondere la raccolta fondi che il Club Branch Minerva ha attivato su GoFundMe. ( gf.me/u/xq6rpm

L’esigenza è nata dalla richiesta di due nostre giovani socie, Laura Mettivier e Roberta Buonocore, medici in prima linea che sono privi di qualunque dispositivo di sicurezza contro il Covid-19.