Coronavirus, pronto Ospedale di Agropoli.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Adamo Coppola: «L’ospedale di Agropoli è pronto». All’inizio della prossima settimana la struttura sanitaria riaprirà i battenti, dal momento che i lavori sono stati quasi completati.

Il nosocomio cilentano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sarà in grado di ospitare un Covid Hospital per affrontare la pandemia in atto. Gli interventi si sono protratti più del dovuto per garantire la massima sicurezza di pazienti e personale.