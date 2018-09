Ci sta a cuore il tuo cuore, la campagna di prevenzione delle Farmacie Sant’Anna a Baronissi e Bellizzi.

Anche quest’anno Sant’Anna Farmacie aderisce alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Ci sta a cuore il tuo cuore”. Tutti i lunedì di ottobre, presso le sedi di Bellizzi e Baronissi sarà possibile effettuare test approfonditi volti a valutare la presenza di eventuali fattori di rischio. La campagna è organizzata da Apoteca Natura, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), con l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI).

Obiettivi e strumenti di analisi

“Ci sta a cuore il tuo cuore” si pone l’obiettivo di proporre un programma di informazione e di educazione attraverso una strategia integrata che renda consapevoli le persone delle “loro” condizioni di rischio da affrontare con interventi sugli stili di vita e con eventuali terapie. Per individuare la presenza di criticità, i pazienti/clienti potranno sottoporsi al Questionario di Benessere Cardiovascolare che consente:

la misurazione della pressione arteriosa con screening della fibrillazione atriale atta a prevenire l’ictus cerebrale;

la misurazione in autodiagnosi della colesterolemia totale con rilascio della carta del rischio, per la prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori;

la valutazione della possibilità di sviluppare il diabete mellito di tipo 2 con il test FINDIRISC OMS (test rilasciato dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità).

La valutazione di tutti questi parametri, consentirà al farmacista di constatare la presenza o meno di fattori di rischio e di fornire al paziente/cliente un percorso di salute personalizzato. In caso di eventuali criticità, sarà cura del farmacista compilare una relazione che il cliente/paziente sottoporrà all’attenzione del proprio medico curante.

Prenota il tuo esame

È possibile prenotare il proprio esame tramite le pagine Facebook “Farmacia Sant’Anna” e “Farmacia Sant’Anna di Baronissi” oppure telefonando ai numeri 0828/355949 (Bellizzi) e 089/878124 (Baronissi). La prenotazione può essere effettuata anche tramite il sito www.santannafarmacie.it.

I principali fattori di rischio

Secondo i dati ISTAT 2012, le malattie cardiovascolari costituiscono la causa di morte principale in Italia. Le malattie ischemiche del cuore (con 37.958 decessi, circa il 12,8%) sono la causa di mortalità più frequente tra i maschi, mentre tra le femmine la causa principale è rappresentata dalle malattie cerebrovascolari (37.304). I fattori di rischio sono molteplici, tutti riconducibili comunque ad uno stile di vita non corretto. I dati raccolti nell’ambito dell’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare (Oec), tra il 2008 e il 2012, su persone di età compresa tra i 35 e i 74, evidenziano come il 51% degli uomini presenti una condizione di ipertensione arteriosa (37,2% per le donne). Significativo anche il dato che riguarda l’ipercolesterolemia: 34,3% negli uomini, 36,6% nelle donne. Un trend preoccupante, soprattutto se si tiene conto dell’aumento rispetto all’ultimo rilevamento, riferito al periodo 1998-2002 (20,8% negli uomini, 24,6% nelle donne). Altri fattori di rischio sono rappresentati, tra gli altri, dagli alti valori di colesterolo LDL e HDL, glicemia e condizioni di sovrappeso o obesità. Se a questo aggiungiamo anche la scarsa propensione all’attività fisica e l’abitudine al fumo (anche se, quest’ultima, diminuita negli ultimi anni), si comprende il perché le malattie cardiovascolari rappresentino una minaccia importante per la nostra salute.

Una vita sana per un cuore sano

Il cuore rappresenta il motore del nostro corpo. Come tale, dobbiamo fare in modo di preservarlo e metterlo al riparo da rischi. Per farlo, iniziamo a modificare il nostro stile di vita. Partendo da un’alimentazione sana, regolare ed equilibrata. A questa, abbiniamo una costante attività fisica. Mantenere il proprio corpo in allenamento, rappresenta la prima forma di prevenzione da rischi cardiovascolari. Conduciamo, insomma, una vita sana per mantenere sano il nostro cuore.

Prevenzione a 360°: tutti i nostri servizi

SEDE DI BELLIZZI

Lunedì

Test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno, menopausa.

Martedì

Piani alimentari

Test della bioimpedenziometria

Test delle intolleranze alimentari

Mercoledì

Giornate promozionali

Giovedì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Trattamenti di bellezza viso e corpo

Venerdì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Esame della circolazione venosa

SEDE DI BARONISSI

Lunedì

Test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno, menopausa.

Martedì e mercoledì

Piani alimentari

Test della bioimpedenziometria

Test delle intolleranze alimentari

Giovedì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Trattamenti di bellezza viso e corpo

Venerdì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Giornate promozionali