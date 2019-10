Ci prendiamo cura di te, le prossime tappe del tour Asl.

L’Asl Salerno comunica le prossime tappe del tour della campagna “Ci prendiamo cura di te”, che prosegue nel suo percorso sul territorio provinciale:

1 ottobre – VALLO DELLA LUCANIA Piazza V.Emanuele

2 ottobre – SAPRI Piazza Plebiscito

3 ottobre – POLLA Piazza Ritorto

4 ottobre – OLIVETO CITRA Piazza Europa

5 ottobre – CAPACCIO Piazza Santini

6 ottobre – CAVA DE’ TIRRENI Piazza Lentini

Nelle date e nei luoghi indicati il truck dell’Asl Salerno stazionerà per l’intera giornata (dalle ore 9 alle ore 18)per visite e controlli gratuiti, consulti ed informazioni.

A bordo sarà possibile:

-Effettuare un pap-test: per le donne dai 25 ai 64 anni.

-Prenotare gratuitamente la mammografia: per le donne dai 50 ai 69 anni.

-Ricevere informazioni ed orientamenti per il test del colon retto (per gli uomini e donne dai 50 ai 74 anni).

La campagna “Ci prendiamo cura di te” è promossa dall’Asl Salerno con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti, svolgere opera di informazione e prevenzione sul territorio, avvicinando i cittadini ed offrendo occasioni concrete di incontro, per promuovere la cultura della prevenzione attraverso l’adesione agli screening attivati dall’Azienda.