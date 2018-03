Chirurgia Oncologica, convegno a Baronissi martedì 27.

Le innovazioni tecnologiche in chirurgia oncologica saranno al centro dell’Update in Chirurgia Oncologica e Generale che si svolgerà martedì 27 marzo a Baronissi, presso il Dipartimento di medicina e Chirurgia ed odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno.

Il corso, ideato e diretto dal Professor Vincenzo Pilone, Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, intende essere un momento di grande approfondimento e formazione per gli specialisti del settore.

La chirurgia oncologica e di parete, infatti, rappresentano focus in continua evoluzione tecnica e scientifica, sia per il continuo miglioramento tecnologico sia per la maggiore conoscenza della fisiopatologia connessa alle malattie oncologiche. In particolare, la conoscenza dei dispositivi e dei nuovi device sono determinanti per la chirurgia di parete, al punto da determinare un autentico miglioramento nella gestione, soprattutto in un’epoca di razionalizzazione dei costi che impone investimenti in sanità oculati e realmente vantaggiosi.

Lo scopo di questo update è proprio quello di riportare le più recenti tecniche chirurgiche e di rapportarle alle procedure classicamente eseguite, per comprendere i possibili sviluppi e la direzione della chirurgia del futuro. Sono stati scelti, per tali ragioni, tra i migliori rappresentanti della chirurgia italiana, soprattutto nell’ambito della chirurgia mini-invasiva, per valutare criticamente e confrontarsi con rigore scientifico sulle tecniche chirurgiche di nuova generazione e le scelte future. Le due sessioni, articolate nel corso della giornata, copriranno l’intero panorama della chirurgia oncologica addominale e della chirurgia di ernie e laparoceli, con particolare riguardo ai dati della letteratura.