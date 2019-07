Cardiologia a Castiglione, direzione Ruggi: nessun ricorso notificato.

La Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in merito a quanto appreso dagli organi di stampa relativamente alla annunciata sentenza da parte del Giudice del Lavoro per il prossimo 25 luglio riguardante il servizio h24 di Cardiologia presso l’Ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello, comunica che, a tutt’oggi, non le è stato notificato alcun ricorso inerente il citato servizio di cardiologia.

In ogni caso, precisa la Direzione Strategica, questa Azienda farà valere tutte le questioni di diritto a difesa degli atti di programmazione sinora intrapresi, tutti finalizzati a garantire i livelli essenziali di assistenza.