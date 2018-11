Black Friday alle Farmacie Sant’Anna di Bellizzi e Baronissi.

Venerdì 23 novembre: la folle giornata dello shopping

Il giorno più atteso dell’anno sta arrivando! Il 23 novembre da Sant’Anna Farmacie arriva il Beauty Black Friday. Nelle sedi di Bellizzi e Baronissi, per tutto il giorno, su tutte le linee cosmetiche, sarà applicato il 30% di sconto! Potrai acquistare le tue creme di bellezza, il tuo make-up preferito o le fragranze più belle ad un prezzo mai visto prima. Lo sconto dura solo 24 ore, non fartelo sfuggire.

Il tuo percorso salute e benessere in 3 step

Nella sede di Bellizzi, oltre allo sconto, sarà possibile effettuare un percorso in 3 step di salute e bellezza a 360 gradi.

1° STEP

Il percorso inizia dalla forma fisica e dalla corretta alimentazione. Solo il 23 novembre il Test della bioimpedenziometria (valore €20) sarà gratuito! Grazie al Bia Test, potrai valutare la tua composizione corporea. Ovvero: massa magra, massa grassa, massa cellulare, acqua totale corporea, età metabolica. In più, consigli e consulenza personalizzata per una remise en forme rapida ed efficace.

2° STEP

La Farmacia, per l’occasione, si trasformerà in una vera e propria Beauty SPA. Il secondo step, vedrà infatti la presenza di un’esperta SkinCeuticals che effettuerà un trattamento viso, altamente specializzato, della durata di 30’. La beauty specialist si prenderà cura della tua pelle, prima detergendola e, dopo, trattandola con un mix di sieri e maschere dalle proprietà anti-ossidanti, messe a punto per prevenire e correggere i segni dell’invecchiamento, preservare il benessere della pelle e migliorarne l’aspetto.

3° STEP

Il percorso di bellezza si concluderà con una seduta gratuita di make-up, effettuata da un’esperta truccatrice del team di Diego Dalla Palma. Trucchi del mestiere, tecniche giuste e consigli personalizzati per ottenere un make-up sempre al top, che sappia valorizzare il tuo viso e il tuo incarnato.

Prenota subito!

Non perdere la possibilità di vivere un’esperienza fantastica. Prenota subito il tuo percorso di salute e benessere. Puoi farlo tramite la pagina Facebook “Farmacia Sant’Anna”, telefonando al numero 0828/355949 o tramite il sito www.santannafarmacie.it.

Prevenzione a 360°: tutti i nostri servizi

SEDE DI BELLIZZI

Lunedì

Test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno, menopausa.

Martedì

Piani alimentari

Test della bioimpedenziometria

Test delle intolleranze alimentari

Mercoledì

Giornate promozionali

Giovedì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Trattamenti di bellezza viso e corpo

Venerdì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Esame della circolazione venosa

SEDE DI BARONISSI

Lunedì

Test prevenzione cardiovascolare, gastrointestinale, disturbi del sonno, menopausa.

Martedì e mercoledì

Piani alimentari

Test della bioimpedenziometria

Test delle intolleranze alimentari

Giovedì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Trattamenti di bellezza viso e corpo

Venerdì

Analisi del capello e del cuoio capelluto

Giornate promozionali