Autocertificazione per l’esenzione ticket da reddito 2019. L’elenco completo dei Caf convenzionati con l’Asl.

Sono tutti abilitati ed operativi i patronati che hanno sottoscritto la convenzione con l’Asl Salern per il servizio di Sportello Ticket per il rilascio l’Autocertificazione necessaria ad ottenerel’esenzione ticket da reddito per il 2019.

I cittadini che hanno bisogno di tale autocertificazione, pertanto, potranno pertanto rivolgersi non solo agli uffici del proprio distretto sanitario, ma anche agli oltre 100 Caf convenzionati con l’Asl, distribuiti su tutto il territorio provinciale.

L’accordo con i patronati è stato promosso dalla Direzione Generale allo scopo di evitare agli

utenti i disagi legati allo spostamento per raggiungere sedi distrettuali, spesso distanti dalla

residenza abituale, e le lunghe file di attesa che ogni anno si registrano agli sportelli dei distretti sanitari, in occasione di tale adempimento.

Elenco completo dei Caf convenzionati

1 EPASA – ITACO 089/2583108

Sedi Salerno C.so v. Emanuele, 75

Salerno V. S. Leonardo, 120 trav. Migliaro

Nocera Inf. V. Matteotti, 46 sc. A

Scafati V. Trieste, 28

Agropoli V. Granatelle, 14

Sedi UIL 089/488111

Salerno

Sala Consilina

Vallo della Lucania

Agropoli

Eboli

Battipaglia

Scafati

Nocera Inf.re

Sedi ENAC 089 241633

Salerno

Angri

Capaccio

Nocera Sup.re

Pontecagnano F.

Scafati

Sassano

Sarno

S. Egidio del Monte Albino

Salerno Fratte

Sedi EPACA- COLDIRETTI 089/2580306

Salerno

Eboli

Cava de’ Tirreni

Campagna

Nocera Inf.

Oliveto Citra

Pontecagnano

Roccadaspide

Sala Consilina

Sapri

Vallo della Lucania

Sedi LABOR CONFEURO

Salerno C.so Garibaldi, 33

Pagani V. Amendola, 86

Sedi INCA CGIL 089/2859160

Salerno zona orientale V. S. Robertelli, 19/C

Salerno centro C.so Garibaldi, 31

Nocera Inf.re V. Garibaldi, 23

Cava de’Tirreni V. della Repubblica, 23

Battipaglia V. R Jemma, pal. Pastena

Altavilla Silentina V. S. Pipino

Sala Consilina V. Matteotti, 49

Sedi ENCAL INPAL 0899340195

Salerno

Battipaglia V. Strauss, 24

Battipaglia V. Settembrini, 6

Colliano

Campagna

Capaccio – Ponte Barizzo

Pellezzano

Teggiano

Valva

Agropoli

San Mango

Vallo della Lucania

Sapri

Contursi terme

Eboli

Sedi A.C.A.I. 089/797765

Agropoli

Battipaglia

Buonabitacolo

Eboli

Omignano Scalo

Palomonte

S. Valentino Torio

Sanza

Serre

Vallo della Lucania

Mercato S. Severino

Roccadaspide

Siano

Alfano

Angri

Casalvelino M.

Cava de’ Tirreni

Pellezzano

Sarno

Sedi ENASC 089237978

Salerno

Scafati

Mercato S. Severino

Campagna

Padula

Pagani

San Gregorio Magno

Nocera Inferiore

Giffoni Valle Piana

Castel S. Giorgio

Sarno

Cava de’ Tirreni

Palomonte

Bracigliano

Vallo della Lucania

Angri

Sedi INAS – CISL 089 251286

Salerno

Eboli

Oliveto Citra

Rccadaspide

Vallo della Lucania

Agropoli

Sala Consilina

Battipaglia

Scafati

Nocera Inferiore

Mercato S. Severino

Sarno

Cava de’ Tirreni