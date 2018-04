Aspetti e problemi della comunicazione in sanità. Buone notizie…cattive notizie, sabato 7 alla Chiesa di San Francesco ad Eboli.

Si terrà sabato 7 aprile 2018 alle ore 18, presso il Complesso Monumentale San Francesco di Eboli, la lectio magistralis tenuta Vito Pompeo Pindozzi, membro della International Federation of Journalists, professionista di fama nazionale e cittadino ebolitano apprezzato per la sua brillante eloquenza.

L’evento, appuntamento annuale molto atteso in città, è organizzato dall’Associazione O.N.L.U.S “1 Hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria S.S. Addolorata”, offre una riflessione ad ampio spettro sul tema che le lega la comunicazione alla sanità: aspetti e problemi verranno sviscerati da uno dei più autorevoli giornalisti specializzati in questo ambito che analizzerà, punto per punto, aspetti e problematiche.

L’intervento verrà introdotto da Antonio Manzo, direttore del quotidiano “La città di Salerno” a seguito dei saluti istituzionali da parte del Sindaco di Eboli Massimo Cariello ed Armando De Martino, presidente dell’Associazione “1 Hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale Maria S.S. Addolorata”.