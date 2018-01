AslinVita, ultimo appuntamento dedicato alla prevenzione venerdì 5 in Piazza Casalbore.

Con l’ultima tappa di venerdì 5 gennaio, in piazza Casalbore, si conclude “AslinVita – E’ ora di Prevenzione”, la campagna itinerante di sensibilizzazione dell’Asl Salerno.

Il tour si chiude dunque a Salerno, da dove era partito il 1° dicembre scorso per intraprendere un viaggio che, in 26 tappe, l’ha portato ad attraversare l’intera provincia per incontrare i cittadini, informarli ed invitarli a partecipare agli screening oncologici, a favorire il ricorso alle vaccinazioni, e per sensibilizzare i giovani sui temi dei corretti stili di vita.

Per questo incontro finale la direzione del Distretto Sanitario n. 66 di Salerno ha messo a disposizione una folta squadra di operatori che, per l’intera giornata (dalle 09.00 alle 18.00) forniranno gratuitamente visite ginecologiche, ecografie ginecologiche, pap test, visite senologiche, ecografie al seno. Saranno inoltre offerti servizi ed informazioni relativi a promozione vaccinale, Spazio Adolescenti, Informa Aids, Centro Antidiabetico, prevenzione patologie croniche, prevenzione delle dipendenze.

Con l’evento di domani in Piazza Casalbore si conclude la campagna fortemente voluta dall’Asl Salerno, che ha inteso svolgere opera di informazione e prevenzione sul territorio, avvicinando i cittadini ed offrendo occasioni concrete di incontro, per promuovere la cultura della prevenzione attraverso l’adesione agli screening attivati dall’Azienda.

Una esperienza nettamente positiva, che ha premiato l’impegno profuso dall’Asl in questo progetto, i cui risultati saranno diffusi dalla Direzione Aziendale nei prossimi giorni.