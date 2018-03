Asl Salerno lancia Asl in Rosa, settimana della Prevenzione Femminile, dall’8 al 15 marzo visite senologiche e ginecologiche gratuite.

L’Asl Salerno promuove “Asl In Rosa”, la Settimana della Prevenzione Femminile indetta dalla Regione Campania, in occasione della Giornata Internazionale della donna.

Dall’8 al 15 marzo, presso gli ambulatori delle Unità Operative Materno-Infantili di tutti i Distretti Sanitari aziendali saranno offerte gratuitamente tutte le prestazioni inerenti agli screening dei tumori della cervice uterina e della mammella. Sarà possibile, quindi, ricevere dal personale visite, esami, consigli ed informazioni.

Oltre ai Distretti Sanitari, saranno interessati all’iniziativa anche i presidi ospedalieri di Vallo della Lucania, Battipaglia e Pagani.

Per sostenere l’evento, l’Asl Salerno ha inoltre programmato, per tutta la settimana, una serie di attività di comunicazione sia sul sito istituzionale che sulla pagina Facebook aziendale, dove saranno pubblicati materiali dedicati.

Il dettaglio delle sedi, dei contatti e degli orari è disponibile sul sito aziendale www.aslsalerno.it e sulla pagina Facebook.

Per informazioni sulla Settimana della Prevenzione Femminile si può chiamare, inoltre, al numero dedicato: 089 9358180, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 in orario continuato, premendo il tasto “2” per accedere al canale informazioni.