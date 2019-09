Asl e trapianti secondo appuntamento ai templi di Paestum giovedì 19.

Giovedì 19 settembre, alle ore 18:00, presso l’area archeologica di Paestum, si terrà il secondo appuntamento del progetto di sensibilizzazione promosso dall’Asl Salerno per diffondere la cultura della solidarietà e della donazione degli organi.

Nell’occasione ritorna ad esibirsi all’ombra dei Templi il gruppo musicale “QuasiManouche”, di cui fa parte il dottor Fernando Chiumiento, Direttore del Dipartimento Area Critica dell’Asl Salerno, medico con la passione della musica. Il gruppo riproporrà ai partecipanti il loro repertorio ispirato al grande Django Reinhardt, chitarrista vissuto nella prima metà del secolo scorso.

Anche questo secondo evento è stato realizzato dall’Asl Salerno in collaborazione con il Parco Archeologico di Paestum e il Comune di Capaccio–Paestum.

L’iniziativa rientra tra le attività dello “Sportello Amico Trapianti” dell’Asl Salerno per l’anno 2019, nell’ambito di un più ampio programma operativo, coordinato dal Centro Regionale Trapianti, che ha come obiettivo quello di offrire uno strumento di orientamento, accompagnamento e informazione per donatori, potenziali donatori e pazienti in attesa di trapianto e al tempo stesso di creare una rete tra il mondo della scuola, le istituzioni e il mondo del volontariato.

Il Progetto è inserito nel Catalogo per le Attività di Educazione e Promozione della Salute 2019/2020 della ASL Salerno, area tematica “La Cultura della Solidarietà”, predisposto dall’Unità Operativa Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione.