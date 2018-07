Aree interne del Cilento, focus sulla sanità venerdì 13 a Vallo della Lucania.

È dedicato alla tematica della sanità l’incontro che avrà luogo venerdì 13 luglio alle 10 a Vallo della Lucania, presso l’aula consiliare del Palazzo della Cultura, e che coinvolgerà i comuni e gli organismi interessati dalla Strategia dell’Area Interna, programma del Ministero della Coesione Territoriale che coinvolge 29 comuni tra Valle del Calore, Alento e Monti Alburni riunitisi nell’Associazione Cilento Interno.

Proseguono, dunque, i focus sui vari argomenti su cui si concentra il programma: istruzione, sanità, trasporti, infrastrutture digitali, ciclo integrato dei rifiuti. Gli incontri, che coinvolgono i diversi attori sociali, sono chiamati ad elaborare soluzioni ai problemi e alle carenze rilevate nei vari campi, e progettare la realizzazione di un sistema di azioni di crescita e sviluppo dei settori economici rilevanti del territorio cilentano.

La bozza di strategia dell’area Cilento interno è stata approvata dalla Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Comitato nazionale per le aree interne: questo permette di proseguire il percorso iniziato qualche anno fa dall’associazione presieduta dal vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio.

L’incontro di venerdì è molto importante perché parteciperanno, dando il proprio contributo, tutti coloro che operano nella cura della persona nella tutela e cura della salute, non solo in campo sanitario ma anche socio assistenziale. Parteciperanno i comuni afferenti all’associazione: Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell’angelo, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania, Cannalonga, Stio. Parteciperanno inoltre il Direttore del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il rappresentante del sistema Cilento Spa Vallo della Lucania Nello Onorati, il rappresentante ESCO Cilento Sele e Diano srl, Geppino Parente, il rappresentante della Comunità Montana Calore Salernitano Michele De Rosa, il rappresentante del Gal Cilento Regeneratio Carmine D’Alessandro, e per Sviluppo Campania spa Giuseppe Orefice.

Parteciperanno, inoltre, i funzionari regionali della sanità, i direttori dei distretti sanitari e degli ospedali, i responsabili del Piano di zona, i medici di base.