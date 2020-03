La nascita delle carte tra mito e storia

Quando si parla di gambling, molti di noi sanno già che spesso è difficile risalire alle origini dei vari giochi, perché questi affondano le proprie radici in tempi molto lontani. È un discorso valido ad esempio per la roulette, ma soprattutto per i giochi di carte. In tal caso ci si muove per ipotesi, perché è davvero impossibile avere delle certezze in merito alle loro origini, che si perdono fra mito e storia.

Certo, si trovano comunque delle testimonianze molto attendibili, ed è per questo che oggi cercheremo di fare chiarezza sulla nascita dei giochi di carte, compresi due esempi gettonatissimi come il poker e il baccarat.

Le origini dei giochi di carte

Molti esperti concordano sulla seguente ipotesi: i giochi di carte sarebbero nati in Cina nel X secolo, e in Persia, dove si era soliti giocare al ganjifa (la prima testimonianza scritta risale al XVI secolo). Furono in seguito gli arabi a prendere questi giochi e a dar loro una veste più vicina a quella che conosciamo oggi. Anche i Mamelucchi parteciparono, inventando ad esempio il gioco del solitario in Mongolia, intorno al XII secolo. Ritornando alle origini, diversi studiosi assegnano la paternità dei giochi di carte alla già citata Cina. Nello specifico, si pensa che queste siano derivate dalle tessere del mahjong, e che in origine fossero in osso o in avorio. Dal XIV secolo le carte iniziarono a diffondersi in tutta Europa, con Francia, Italia e Spagna grandi protagoniste.

Le origini del Poker

Il poker è un gioco dalle origini più recenti: secondo le teorie, furono i marinai persiani ad insegnarlo ai colonizzatori francesi delle Americhe, con New Orleans grande protagonista nell’800. Come ricorda il blog di Leovegas, le origini di questo gioco di carte francese si perdono nel mito, e arrivano fino al web: al giorno d’oggi possiamo giocare anche online, per merito dei casinò telematici, che non hanno saputo resistere al fascino del poker. Inutile sottolineare che nel corso della storia sono state sviluppate diverse versioni, e una delle più importanti è il 7 card stud, che iniziò a diffondersi intorno alla prima metà del ‘900.

Le origini del Baccarat

Sulle origini del baccarat si potrebbe scrivere un trattato di migliaia di pagine, perché si tratta di uno dei passatempi di carte più antichi in assoluto. Quasi tutti gli esperti sono concordi nell’identificare la nascita di questo gioco in Italia, e si fa riferimento al baccarà medievale. Solo in seguito si diffuse in Francia, dove a sua volta venne sviluppata la variante Chemin de Fer, che poi rappresenta oggi la più giocata in assoluto (sin dal 1800). Un’altra versione molto importante è il Punto Banco, nata dal baccarat francese ed europeo, in seguito all’arrivo di questo gioco in Sud America e a Cuba. Da sottolineare che anche questa variante continua ad essere apprezzata da molti giocatori.