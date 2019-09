“Zoo di terroni”, proteste ed annuncio di querela contro Vittorio Feltri.

Le continue offese rivolte dal dr. Vittorio Feltri, direttore della testata nazionale “Libero”, nei confronti della gente del nostro meridione, hanno da tempo superato il limite, siccome è sotto gli occhi di tutti.

Ed in particolare l’affermazione che nel nuovo Governo vi sia “uno zoo di terroni”, riferita nell’articolo editoriale del 5.9.19, impone la reazione convinta e sdegnata e convinta, così come è avvenuto da parte dei cittadini sui social network, anche delle istituzioni e della magistratura.

Per questi motivi, l’associazione MESPI, che si ripropone la tutela delle popolazioni del meridione d’Italia, e l’associazione LA NOSTRA LIBERTÀ, che da tredici anni rappresenta i cittadini di Salerno anche in consiglio comunale, proporranno formale querela-denuncia nei confronti di Vittorio Feltri e dell’editore della testata giornalistica, riservando di devolvere l’eventuale risarcimento del danno in opere di beneficienza.

Nondimeno, La Nostra Libertà, attraverso il capogruppo al consiglio comunale avv. Antonio Cammarota, chiederà al Sindaco di Salerno, sin dal prossimo Consiglio comunale, di promuovere ogni azione, istituzionale e giudiziaria, a tutela dell’immagine e della dignità della nostra terra e della nostra gente.