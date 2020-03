Sarno, Giordano e Odierna (Lega): Il sindaco si attivi immediatamente per il sostegno economico alla popolazione.

I consiglieri comunali della Lega Salvini Premier, Walter Giordano e Sebastiano Odierna, insieme ai gruppi di opposizione chiedono al sindaco Giuseppe Canfora di venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo periodo di emergenza anche attraverso variazioni di bilancio. Nello specifico chiedono :

📌 l’acquisto di presidi sanitari di prevenzione certificati (mascherine, ecc.) per la popolazione di Sarno e per gli stessi dipendenti comunali;

đź“Ś buoni spesa e altre azioni a favore delle famiglie in comprovate condizioni di disagio economico – finanziario;

đź“Ś potenziamento dei servizi sociali di assistenza e di supporto per le categorie piĂą deboli (anziani, persone con disabilitĂ , ecc.);

đź“Ś azioni a sostegno di agricoltori, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, professionisti, ecc.;

đź“Ś WiFi libera, gratuita ed accessibile per la medesima popolazione in modo da abbattere il

c.d. “digital divide”;

📌 ogni altra esigenza della comunità locale legata all’emergenza economico – sanitaria da Covid -19.

“Abbiamo ascoltato il territorio – spiega il Consigliere e Segretario Lega Salvini Premier Avv. Walter Giordano, primo firmatario della proposta- abbiamo raccolto le istanze della popolazione sarnese che sta affrontando un dramma non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista economico, abbiamo pensato fosse doveroso, anche in relazione al prolungarsi dell’emergenza e alla impossibilitĂ di prevederne gli ulteriori sviluppi, richiedere strumenti importanti quali “buoni spesa” per i nuclei familiari che si trovano in comprovate condizioni di disagio economico. Il sindaco si attivi immediatamente e netta in atto tutte le strategie economiche possibile perchĂ© sostenere la popolazione”

Mi piace: Mi piace Caricamento...