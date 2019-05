Salvini a Salerno: spero che Tommasetti venga eletto.

“Spero Tommasetti possa andare a Bruxelles” – così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha affermato a Salerno dal palco di Piazza Portanova questo pomeriggio, nella seconda parte del tour campano. “Spero possa portare in Europa l’esempio di una Università che funziona, dove si lavora per merito, non per raccomandazione. Questa è la Campania che ci piace. Per avere un lavoro bisogna aver voglia di lavorare. Ho la gioia di aver riunito con me le persone per bene, da Nord a Sud”- ha sottolineato il Vicepremier.

Tommasetti, nel rispondere ai giornalisti presenti, ha sottolineato: “Chi vota Lega, vota la determinazione di Matteo Salvini, vota la sua capacità di aver creato l’idea forte di un’Europa delle Nazioni. Chi vota Lega, vota per avere meno burocrazia, meno tecnocrazia, più opportunità. Chi vota Tommasetti, vuole dare spazio ai miei valori personali: il merito, la qualità, l’impegno nel recupero di risorse per la ricerca, per la difesa della cultura e delle unicità dei territori. La vera emergenza del Sud è nella disoccupazione: i giovani formati nelle nostre università non possono e non devono essere costretti ad andare a lavorare fuori” – chiude il candidato.