PON Legalità, dal Viminale quasi 56 milioni alla Regione Campania per 53 progetti.

53 progetti per 72,25 milioni di euro, 41 dei quali per un valore di 55,98 milioni da giugno 2018 a marzo di quest’anno, finanziati alla regione Campania. Sono i fondi del PON (Piano Operativo Nazionale) Legalità 2014/2020, destinati a iniziative di prevenzione e contrasto all’illegalità e alla marginalità.

Nella regione Campania risultano beneficiari tra gli altri il Parco Archeologico di Pompei, le Prefetture di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, la stessa Regione, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale dei 5 capoluoghi e ben 32 comuni.

In totale al 31 marzo 2019 nelle regioni bersaglio Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia risultano finanziati dal PON “Legalità” 187 progetti, oltre a 24 sovraregionali, per un valore totale di circa 300 milioni di euro, pari al 51% della dotazione complessiva del Programma, che si articola su diversi temi che spaziano dalla prevenzione della corruzione a interventi nelle aree vulnerabili, dal recupero e la riqualificazione di aree pubbliche all’inclusione sociale.

Commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Implementazione delle tecnologie per la sicurezza, formazione, progetti di riqualificazione e un piano per la videosorveglianza integrata al parco archeologico di Pompei. In Campania i fondi PON saranno impiegati così. La mafia e la criminalità in genere si combattono con i fatti e non con le chiacchiere. Questo tipo di finanziamenti è l’ennesimo segnale di attenzione al territorio e alla legalità: sono un supporto importante per fornire strumenti e capacità tecnologiche agli enti locali. È compito del ministero dell’Interno vigilare sul corretto utilizzo di questi fondi e sulla bontà dei progetti, è questa la vera sfida”.

