Picarone a Mattina 9: rinviare le elezioni regionali.

“Se fossi io al posto del Governo avrei già dato disposizione di rinviare le elezioni Regionali: chi fa campagna elettorale in questo momento è un agente diffusore del virus, realizza incontri collettivi e individuali, fa riunioni”. Lo ha detto Francesco Picarone, consigliere della Regione Campania e presidente della Commissione Bilancio, in un’intervista realizzata a Mattina 9, il morning show in onda sull’emittente Canale 9 – 7 Gold.

“Il problema principale oggi non è concentrarsi sulla campagna elettorale. Bisogna vedere quale sarà l’andamento della diffusione del virus – ha continuato Picarone – e se l’escalation sarà contenuta in maniera adeguata. Se si decidesse un rinvio a livello centrale non si sbaglierebbe”.