Parlamentari M5S rendicontano la loro attività sabato 23 all’Antica Ramiera di Giffoni.

Sabato 23 marzo alle ore 17:30 presso l’Antica Ramiera di Giffoni a Valle Piana racconterò con alcuni colleghi delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati l’enorme lavoro realizzato nel nostro primo anno di parlamento. Ad annunciarlo è la Deputata del Movimento 5 stelle Anna Bilotti – tanto è stato fatto ed abbiamo tanto, tantissimo da raccontarvi.

“Alcuni media dipingono un Movimento in confusione totale, balbettante nelle azioni di governo e incapace di lasciare il segno attraverso provvedimenti funzionali e incisivi. Inutile sottolineare quanto sia distorta la realtà che raccontano. Risulta quindi necessario entrare nella specificità dei provvedimenti e raccontare la visione di Paese che stiamo portando avanti”. “Ho scelto Giffoni Valle Piana perché è qui che è iniziato il mio percorso di portavoce dei cittadini, è la mia terra ed è il luogo ideale per rendicontare i risultati che stiamo raggiungendo. Con me ci saranno i Deputati Raphael Raduzzi Commissione Finanze e Francesco Forciniti Commissione Affari Costituzionali e il Consigliere regionale Michele Cammarano.