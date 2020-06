Nasce comitato Parla Pagani.

Oggi, 2 Giugno 2020 nasce “Parla Pagani”.

“Parla Pagani” è un comitato di cittadini Paganesi composto da artigiani, imprenditori, professionisti e commercianti che ha l’obiettivo di promuovere i consumi nel territorio al fine di sostenere lo sviluppo locale.

Da troppo tempo le attività imprenditoriali della nostra città sono state lasciate in balia di sé stesse, senza che alcun organo di reale rappresentanza abbia mai fatto da interfaccia con le istituzioni se non per scopi meramente politici: al contrario lo spirito che anima i promotori di questo comitato, va nella direzione di affrontare i gravi e quotidiani problemi che attanagliano ormai da anni le imprese del territorio.

“Parla Pagani” affinchè ci sia tutela per il lavoro di impresa e ci siano battaglie par arrivare a questo.

“Parla Pagani” perché la parte produttiva del paese non sa più stare zitta.

Per arrivare ai risultati che ci siamo prefissati, abbiamo bisogno delle persone di questo “straordinario paese”, che ha una storia millenaria spazzata via dal pressapochismo di pochi.

E’ arrivato il momento di chiederci “cosa possiamo fare noi per il nostro paese” e non il contrario.

A volte basta davvero poco.

Il Comitato PARLA PAGANI