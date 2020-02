Nas al Ruggi ed all’Umberto I, carenza di mascherine e camici, Esposito (Lega): De Luca non faccia proclami e si attivi.

I quotidiani locali ( Cronache e Il Mattino) di oggi hanno riportato la notizia del blitz dei Nas

al “Ruggi d’Aragona” di Salerno e all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L’obiettivo era quello di verificare se il personale avesse i DPI necessari.

Dal controllo sono emerse importanti carenze: a Nocera mancano le mascherine, ma anche i camici e l’occorrente per la protezione del personale; a Salerno in un reparto manca anche il personale per fronteggiare l’eventuale emergenza.

“Una notizia che irrita e che preoccupa notevolmente – commenta Nicholas Esposito, coordinatore provinciale Salerno Lega Salvini Premier – il governo ci aveva rassicurato che saremmo stati pronti, a chiacchiere. Evidentemente. Dobbiamo mettere i nostri ospedali nelle condizioni di lavorare in tutta sicurezza, tutelando la loro salute e quelli dei pazienti.

Si parla di trenta mascherine in pediatria, insufficienti anche in normali condizioni operative. Il presidente De Luca la smetta di fare conferenze stampe, proclami e battute inutili e prenda coscienza della realtà dei nostri ospedali. Abbiamo medici e professionisti di grandi capacità e competenze ma devono essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio con tutto il necessario, non possiamo mandarli allo sbaraglio, sottoponendoli a rischi inutili. Nessun allarmismo, certo ma a volte basterebbe un po’ di buon senso e anticipare i problemi”.