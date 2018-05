Mercato di via Vinciprova, raccolta di firme Meetup ABG sabato 5 e domenica 6.

Sabato 5 maggio e Domenica 6 maggio il meetup Amici di Beppe Grillo Salerno sarà per tutta la giornata con il consueto gazebo in Piazza Valitutti ( all’altezza del Trincerone) per sensibilizzare i residenti in merito alla scellerata scelta dell’amministrazione comunale di trasferire “un congruo numero di posteggi “ dal mercato di Via Piave a via Principrova .

Inizierà così una raccolta firme per impedire il trasferimento del mercato storico cittadino, che rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini salernitani che li’ sono soliti fare acquisti.

Parallelamente il meetup Amici di Beppe Grillo Salerno appoggerà la richiesta, rivolta all’amministrazione comunale , sottoscritta dalla maggior parte degli operatori del mercato di Via Piave , che si oppongono al trasferimento a Via Principrova, poiché ciò significherebbe senza dubbio un aggravio della crisi già in atto che sta mettendo in ginocchio le attività del mercato.