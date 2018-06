Meetup ABG Salerno, incontro dedicato ad arte e cultura sabato 23 a Largo Campo.

Sabato 23 giugno 2018 ritorna il Tour #Salerno2021 del MeetUp Amici di Beppe Grillo con una quarta tappa dedicata all’arte e alla cultura. Dopo il tema della democrazia partecipata, a Pastena, della mobilità sostenibile in zona lungomare, dell’ambiente e dell’ecologia nei rioni collinari di Cappelle e Matierno, per questo weekend è la volta dei vicoli del centro antico della nostra amata città. L’appuntamento, per chiunque voglia partecipare, è alle ore 16,30 a Largo Campo. Da lì partirà una passeggiata tra i vicoli del centro storico di Salerno, per ammirarne le bellezze ma soprattutto per far luce sulle potenzialità e su quanto non è ancora sufficientemente valorizzato, sia in chiave turistica che nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita dei residenti. Successivamente alle ore 19 sul lungomare, all’altezza del bar Nettuno, è prevista un’assemblea pubblica con cittadini, attivisti e portavoce del MoVimento 5 Stelle.

Il programma completo della giornata prevede: una “Passeggiata Culturale” che partirà alle 16,45 da Piazza Sedile del Campo (Largo Campo) e proseguirà presso Santa Maria de Lama, San Pietro a Corte, Palazzo Fruscione, la Cappella di San Ludovico, l’Archivio di Stato, la Chiesa di San Giorgio e la Domus Romana in Vicolo della Neve. Al termine della passeggiata ci si sposterà poi per le 19 presso il gazebo sul Lungomare Trieste, all’altezza del bar Nettuno, per aprire l’agorà e il dibattito con i salernitani in un’Assemblea Pubblica insieme ai cittadini, ai simpatizzanti, agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle eletti nelle istituzioni.

Durante la manifestazione verrà messo a disposizione dei partecipanti il “Libro Bianco” su cui poter scrivere di proprio pugno idee, progetti, proposte e segnalazioni su criticità e problematiche da risolvere in città e nei quartieri. Un modo aperto e orizzontale per sensibilizzare i cittadini e avvicinarli alla partecipazione attiva e al miglioramento della nostra comunità.

Ne approfittiamo per ricordare a tutti che il MeetUp Amici di Beppe Grillo Salerno si riunisce ogni venerdì alle 19,30 presso la Non Sede in via Volontari della Libertà 24, a Torrione ed è presente in città ogni weekend con un gazebo informativo.