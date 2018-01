Liberi e Uguali, tutti i candidati di Salerno.

Abbiamo costituito una squadra rappresentativa e qualificata, tutta espressione del territorio e non calata dall’alto come per le altre formazioni politiche. La lista esprime al meglio la nostra proposta di organizzazione della provincia in quattro città-territorio: quella dell’Agro, quella del Sele, quella del Parco e, al centro, quella di Salerno.

I candidati verrano presentati sabato 3 febbraio alle 10.30 presso la saletta del bar Moka di Salerno. Nel corso della conferenza stampa verrà illustrato il programma per la provincia di Salerno come integrazione del programma nazionale.

I candidati:

Camera uninominale

Luigi Giordano – Agropoli

Federico Conte – Battipaglia

Carmine Ansalone – Salerno

Dea Squillante -Scafati

Camera plurinominale

Federico Conte

Dea Squillante

Francesco Iandiorio

Maria Cammarano

Senato uninominale

Giampaolo Lambiase – Salerno

Maria Antonietta Boffa – Battipaglia

Senato plurinominale

Peppe De Cristoforo

Valentina Botta

Aniello De Luca

Maria Di Serio