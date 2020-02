FdI, Imma Vietri candidata al Consiglio Regionale, lascia l’incarico di portavoce provinciale.

«Saluto con piacere la nomina di Giuseppe Fabbricatore a commissario provinciale di Fratelli d’Italia: sono certa che svolgerà il suo compito nell’interesse del Partito e della sua crescita».

Lo afferma Imma Vietri, che nei giorni scorsi ha lasciato l’incarico di portavoce provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia.

«Ringrazio per la fiducia accordatami circa tre anni fa, i vertici del Partito nelle persone del Presidente Nazionale On. Giorgia Meloni, dell’On. Edmondo Cirielli e del Sen. Antonio Iannone, al quale faccio i miei complimenti per il nuovo incarico di Commissario regionale. Ringrazio i dirigenti tutti, gli amministratori e il movimento di Gioventù Nazionale per avermi supportato nelle attività e nel radicamento del Partito su tutto il territorio provinciale di Salerno», aggiunge Imma Vietri.

«La scelta di candidarmi al Consiglio regionale rappresenta per me la possibilità di proseguire il lavoro svolto in questi anni a favore del territorio contribuendo anche con il mio impegno a realizzare un progetto di reale cambiamento per la regione Campania».