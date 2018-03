Elezioni, Martusciello (FI): tantissimi errori nella trasmissione dei dati, cambierà qualcosa nel proporzionale.

“Trasmissioni di dati zeppi di errori. Alcuni dati del proporzionale cambieranno. Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di incongruenze tra quanto scrutinato e quanto comunicato al Ministero dell’interno. A Paduli comune del beneventano per esempio sono stati invertiti i dati di forza Italia e fratelli di Italia attribuendo così a forza Italia solo 148 invece dei 542. Da oggi parte la verifica per ridare a forza Italia quello che gli spetta”.



“Nella terza sezione del Comune di Ravello in provincia di Salerno 133 voti di Forza Italia sono stati assegnati alla Lega per errore.Continuano ad arrivare le segnalazioni su errori commessi da parte dei funzionari comunali in sede di trasmissione dei dati al ministero dell’interno”. Lo dichiara Fulvio Martusciello Responsabile nazionale dei difensori del voto di Forza Italia