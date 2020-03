Coronavirus, positivo Cirielli.

Il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, peraltro anche questore della Camera, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Si tratta – come riferisce il sito web openonline e come riporta anche l’agenzia di stampa Adnkronos – del secondo deputato contagiato a Montecitorio. Prima di lui era risultato positivo il lodigiano Claudio Pedrazzini, ex Forza italia e oggi nel gruppo Misto per il movimento Cambiamo! di Giovanni Toti. Cresce il timore che possano aumentare i contagi in Parlamento, tanto che nella seduta di ieri sia Camera che Senato si sono riuniti con metà dell’aula vuota per approvare rapidamente l’autorizzazione al governo per lo sforamento del deficit.

Dopo l’annuncio della positività di Pedrazzini, era partito l’invito per almeno 14 deputati, suoi vicini di banco, a non presentarsi in aula. Già da qualche giorno viene rilevata la temperatura agli ingressi del Parlamento, con una prevalente presenza di senatori e deputati del centro-sud, considerati finora meno esposti ai contagi.