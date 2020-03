Coronavirus, De Luca insiste: esercito. Inaspriremo il decreto del Governo con un’ordinanza apposita, gli irresponsabili vanno puniti.

Vincenzo De Luca in diretta Facebook va ancora oltre nell’emergenza coronavirus. Torna a ribadire la richiesta. “Ci vuole l’esercito“. Ma dal governatore della Campania anche la volontà di punire chi va in giro senza giustificazioni.

“Bisogna stare a casa. Anche dal Ministero dell’Interno sono giunte comunicazioni sbagliate. Non si può passeggiare come invece hanno detto, è un’idiozia. Non si può camminare senza ragioni motivate. – ha dichiarato De Luca -. Ed allora interverremo noi con un’altra ordinanza. Chi sarà fermato in strada, a passeggiare senza motivo sarà messo in quarantena per 15 giorni”

“Una volta che c’è l’obbligo, chi trasgredisce andrà incontro a sanzioni penali anche gravi. Siamo costretti a fare questo, sì. C’è un novanta per cento di persone responsabili E un dieci per cento di irresponsabili: questi devono essere neutralizzati e messi in condizione di non nuocere. Ho chiesto l’esercito perché i quartieri vanno militarizzati. Serve che la gente metta in funzione il cervello. La testa non deve servire solo per dividere le orecchie ma per far funzionare il cervello”.