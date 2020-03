Coronavirus, Cirielli ricoverato al Cotugno.

È stato trasferito nella serata di ieri all’ospedale “Cotugno” di Napoli il deputato salernitano Edmondo Cirielli.

Il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati nei giorni scorsi era risultato positivo al Coronavirus.

Il trasporto in ambulanza nell’ospedale partenopeo si è reso necessario a causa di una lieve dispnea che ha reso indispensabile il ricovero nella struttura specializzata campana. La situazione, da quanto si apprende, è sotto controllo. In giornata Cirielli sarà sottoposto a una Tac.

Giovedì, dopo che si era appreso della positività di Cirielli, lo stesso deputato aveva affidato a un lungo post su Facebook il suo pensiero, raccontando la sua esperienza e confessando le sue preoccupazioni per i familiari e, in particolare, per il figlioletto di 40 giorni che aveva trascorso la notte con la febbre.