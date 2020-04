Coronavirus, aiuti comunali agli indigenti insufficienti, servono più soldi.

Sono ritenuti insufficienti i 728mila euro che il governo nazionale ha stanziato per il Comune di Salerno al fine di aiutare le famiglie in difficoltà economica in questa fase di straordinaria emergenza per il coronavirus. Gaetano Amatruda, giornalista e membro dell’associazione “Andare Avanti” – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – ha rivolto un accorato appello al sindaco Vincenzo Napoli: «l Comune capoluogo faccia di più ed il sindaco Vincenzo Napoli recuperi altre risorse, ci provi”».

Mi piace: Mi piace Caricamento...