Commissariamento Asl, Ciarambino (M5S): provvedimento illegittimo, segnalazione a Ministero ed Anac.

“Non c’è alcuna ragione di straordinarietà che giustifichi il commissariamento della Asl di Salerno, abbiamo inviato una inviato una segnalazione al Ministero della Salute, al Mef, all’Agenas e per conoscenza all’Anac. Non si può continuare con questa gestione personalistica della sanità campana, in barba a tutte le norme. In un sol colpo, De Luca ha nominato un nuovo commissario straordinario per l’Azienda dei Colli, ha commissariato la Asl di Salerno e nella vicenda entra anche l’ospedale Rummo di Benevento, perché l’attuale commissario di Salerno era direttore generale del Rummo. Tre sfaceli in un solo colpo. Il commissariamento della Asl di Salerno è illegittimo perché deciso in assenza di cause straordinarie o emergenziali. Il commissariamento non è un istituto alternativo alla gestione ordinaria.”

Così al Question Time in Consiglio Regionale la capogruppo M5S Valeria Ciarambino.

Il vicepresidente della Giunta Fulvio Bonavitacola ha replicato che le nomine sono state tutte fatte in rispetto alle leggi vigenti.

“Non si spiega il fatto che piuttosto che nominare un commissario per l’Azienda dei Colli, si commissariano due aziende e si lascia senza direttore generale una terza azienda – ha concluso Ciarambino – Non si spiega perché è stata commissariata l’azienda di Salerno che fino a ieri aveva una gestione ordinaria.”, la controreplica della Ciarambino.