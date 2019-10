Cirielli: il ministro Provenzano non conosce la situazione del lavoro in Campania.

“Le politiche per il lavoro della Giunta Regionale della Campania sono un modello da esportare? Credo proprio che il ministro per il Sud non conosca affatto la grave crisi occupazionale in cui versa, ormai da tempo, la nostra regione”.

Così il Questore della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli risponde alle dichiarazioni rilasciate oggi, a Napoli, dal ministro Provenzano. “Chissà se quella da lui espressa è la posizione di tutto il Governo. E, quindi, anche dei suoi colleghi del M5S, con i quali è alleato nelle stanze del potere e che da sempre si vantano di essere fieri oppositori del presidente pro tempore De Luca. Magari, oltre alla telefonata fatta dal governatore ad un consigliere regionale grillino, sono in corso altri tipi di contatti tra M5S e Pd che ormai non si vergognano più di nulla. I giovani della Campania, per non emigrare al Nord oppure all’estero, hanno bisogno di occasioni di lavoro vere che possono essere create soltanto abbassando le tasse alle aziende, rilanciando le infrastrutture e valorizzando il turismo. Altro che concorsoni clientelari che sono solo fumo negli occhi e pura illusione per migliaia di diplomati e laureati. Per fortuna – conclude Cirielli – la Giunta De Luca è al capolinea e Fratelli d’Italia è pronta a governare la Regione con onestà, legalità e concretezza”.