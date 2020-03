Caso Ospedale di Eboli, Cirielli (FdI) annuncia interrogazione a ministro Speranza.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della salute Roberto Speranza per fare luce su quanto accaduto, nella serata di mercoledì 4 marzo e nelle ore successive, all’interno dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, dove una donna, affetta da Coronavirus, giunta da una struttura privata della zona, sarebbe stata ricoverata senza alcun controllo preventivo”.

Lo annuncia il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (FdI): “Questo episodio, se fosse confermato, sarebbe davvero sconvolgente. Chiederò, dunque, al ministro Speranza di verificare se il governatore della Campania De Luca ha disposto le giuste direttive per gli ospedali campani. E, di conseguenza, se la direzione sanitaria dell’ospedale di Eboli ha rispettato davvero tali provvedimenti precauzionali”.

Poi il fedelissimo di Giorgia Meloni replica alle dichiarazioni rese presidente della Regione sulla vicenda: “Si dice indignato? Lui e il direttore sanitario del nosocomio, che è un uomo di suo fiducia, dovrebbero avere la dignità di fornire pubblicamente le giuste spiegazioni e magari scusarsi rispetto ad una vicenda che rischia di macchiare la reputazione del personale sanitario locale. E, infine, spiegare perché, a distanza di anni, non sono ancora state riaperte le due camere ad alto isolamento a “pressione negativa” dell’ospedale ebolitano, che, mai come in questo momento, sarebbero utilissime per ospitare i pazienti affetti dal virus” conclude Cirielli.