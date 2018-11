Cammarota: una ruota panoramica anche nel Parco del Mercatello.

“In questi giorni, sebbene con grave ritardo rispetto agli anni scorsi, si sta procedendo alla gara per la installazione della ruota panoramica, che ha il tratto suggestivo ed elegante della memoria ed è una delle attrattive più belle che la città di Salerno abbia potuto offrire, e per questo va gestita diversamente che dal passato”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo consiliare de La Nostra Libertà, il quale rilancia una idea già proposta in Consiglio Comunale che non potè essere discussa per i tempi di realizzazione, ovvero “di installare anche una seconda ruota, evidentemente già pronta all’uso, magari con oneri inferiori, al Parco del Mercatello, approfittando della gara in corso offrendone al secondo arrivato”.

“Si determinerebbe la valorizzazione dell’intera area di Pastena e Mercatello, l’aggregazione sociale e turistica, il decentramento delle masse di visitatori delle Luci”, continua Cammarota, e “si imporrebbe un corredo di iniziative che valorizzino con l’intera area lo stesso Parco del Mercatello, tra i più grandi ma anche tra i più trascurati d’Italia, con concerti, serate a tema, ristoranti e bar, che farebbero solo bene alla città di Salerno, tutta intera”.